Госбанк Кыргызстана намерен стимулировать экологически ответственную деятельность в стране (Эксклюзив)

БАКУ /Trend/ - ОАО "Государственный банк развития Кыргызской Республики" (Госбанк развития) намерен стимулировать участников финансовой системы страны осуществлять экологически ответственную деятельность, сообщил Trend источник в банке.

"В среднесрочной перспективе доступ к мировым ресурсам будет обеспечен для организаций, осуществляющих экологически ответственную деятельность, и Госбанк развития намерен быть в тренде актуальных тенденций развития финансовой системы и стимулировать также участников финансовой системы Кыргызстана в развитии в данном направлении", - сказали в банке.

В Госбанке отметили, что активный образ жизни людей и потребление ресурсов без учета их жизненного цикла привели к истощению природных богатств, деградации экосистем и изменению климата. В связи с этим в мире сейчас идет формирование нового современного общества, основанного на принципах ответственного отношения к потреблению природных ресурсов.

"Общественный запрос на "зеленую" повестку открывает определенные возможности для организаций, которые связывают свое дальнейшее развитие с планомерной трансформацией бизнес-модели, направленной на усилия в борьбе с изменением климата. Таким образом, инвесторы все более ориентированы на регионы и организации, демонстрирующие социальную и экологическую ответственность", – добавили в банке.

Отметим, что Госбанк развития разработал программу "Целевое финансирование проектов согласно "зеленым" критериям через банки-партнеры и другие ФКО", которая представляет возможность банкам-партнерам получать "длинные" кредитные средства (до 8 лет) по привлекательным процентным ставкам, что значительно ниже среднерыночных процентных ставок (11-12 процентов для конечных заемщиков банков-партнеров) в целях финансирования экологических проектов.