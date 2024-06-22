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Кыргызстан предоставит гражданам Узбекистан путевку на отдых в Иссык-Куле

Кыргызстан Материалы 22 июня 2024 01:54 (UTC +04:00)

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Умар Абакыров
Умар Абакыров
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БИШКЕК /Trend/ - В Ташкенте был подписан контракт между торговым представителем Кыргызстана Алмазом Темирбековым и директором туристического агентства «Мальва Тур» Зариной Гулямовой.

Этот договор предусматривает предоставление путевок гражданам Узбекистана в пансионаты и зоны отдыха на Иссык-Куле, сообщает пресс-служба торгово-промышленной палаты Кыргызстана, передает Trend.

Согласно данным палаты, туризм является одной из ключевых отраслей экономики Кыргызстана.

«Приток туристов из Узбекистана на Иссык-Куль может значительно увеличить доходы от туристической индустрии, способствуя развитию регионального бизнеса и созданию новых рабочих мест», – говорится в сообщении.

«Совместные усилия позволят создать уникальные предложения для туристов и обеспечить высокий уровень комфорта и сервиса в нашем регионе», – заключили в торгово-промышленной палате.

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