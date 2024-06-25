Главы правительств Кыргызстана и Узбекистана обсудили строительство Камбаратинской ГЭС-1

БИШКЕК/ Trend/ - Председатель Кабинета министров Кыргызстана и руководитель Администрации президента страны Акылбек Жапаров и премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов обсудили строительство Камбаратинской ГЭС-1.

Как сообщает во вторник Trend со ссылкой на Кабинет министров Кыргызстана, встреча прошла в городе Урумчи Синьцзян-Уйгурского автономного района Китая.

"Главы правительств двух стран также обсудили проект строительства автодороги Талас-Чаткал-Ташкент. Было отмечено, что в настоящее время по данному проекту разрабатывается "Дорожная карта" и реализация проекта даст возможность увеличить взаимную торговлю и повысить туристический потенциал двух стран", - говорится в сообщении Кабмина.

Кроме того, Жапаров и Арипов обсудили активизацию совместных усилий по строительству конвейерной ленты и угольного логистического центра, предназначенных для поставки угля из Кыргызстана в Узбекистан.

Стороны отметили, что реализация этих инфраструктурных проектов будет способствовать укреплению братских стратегических отношений между двумя странами.

Также ожидается подписание двусторонних документов.

Отметим, что Камбаратинская ГЭС-1 на реке Нарын является крупнейшим гидроэнергетическим проектом в Кыргызстане и, как ожидается, станет одним из крупнейших гидропроектов в Центральной Азии. После завершения строительства мощность ГЭС составит 1860 МВт и будет вырабатывать 5,6 млрд кВт/ч электроэнергии в год. Ожидается, что высота плотины дойдет до 256 метров, а объем водохранилища составит более 5,4 млрд кубометров воды.

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