В Таджикистане открыли участок автомагистрали Канибадам-Патар

28 июня 2018 11:35 (UTC+04:00)

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон в торжественной обстановке сдал в эксплуатацию участок автомагистрали Канибадам — Патар, сообщает Sputnik Таджикистан со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Согласно проекту, для осуществления первого этапа, предполагающего строительство 5,7 километра дороги, правительством Таджикистана и Всемирным банком было выделено 33 миллиона сомони (более трех миллионов долларов).

В ходе реализации проекта также были построены 3 моста, заложены 11 километров водосточных труб и установлены 2 светофора.

Для полной реализации проекта, то есть строительства 67,7 километра дороги, предусмотрено 400 миллионов сомони (более 43 миллионов долларов).

Строительные работы завершены согласно проекту и в соответствии с требованиями мировых стандартов.

В ходе строительства к работе было привлечено 400 местных специалистов.

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Azernews Newspaper
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