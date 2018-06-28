В Таджикистане открыли участок автомагистрали Канибадам-Патар

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон в торжественной обстановке сдал в эксплуатацию участок автомагистрали Канибадам — Патар, сообщает Sputnik Таджикистан со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Согласно проекту, для осуществления первого этапа, предполагающего строительство 5,7 километра дороги, правительством Таджикистана и Всемирным банком было выделено 33 миллиона сомони (более трех миллионов долларов).

В ходе реализации проекта также были построены 3 моста, заложены 11 километров водосточных труб и установлены 2 светофора.

Для полной реализации проекта, то есть строительства 67,7 километра дороги, предусмотрено 400 миллионов сомони (более 43 миллионов долларов).

Строительные работы завершены согласно проекту и в соответствии с требованиями мировых стандартов.

В ходе строительства к работе было привлечено 400 местных специалистов.

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