Главы МИД Таджикистана и России обсудили двусторонние отношения

ДУШАНБЕ/ Trend/ - Министр иностранных дел Таджикистана Сироджиддин Мухриддин и министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудили вопросы двусторонних отношений.

Как сообщает в субботу Trend со ссылкой на МИД Таджикистана, встреча прошла в Алмате в рамках заседания Совета министров иностранных дел государств-членов Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

"Министры обсудили актуальные вопросы таджикско-российских отношений в различных направлениях, а также сотрудничество двух стран в рамках международных организаций. Состоялся обмен мнениями по тематике двустороннего взаимодействия в миграционной сфере", - говорится в сообщении МИД.

Отметим, что 20-21 июня 2024 года в городе Алматы глава МИД Таджикистана принял участие в очередном заседании Совета министров иностранных дел государств-членов ОДКБ.

Министры в узком и расширенном составах обсудили международную и региональную обстановку и ее влияние на безопасность государств-членов ОДКБ. По итогам заседания было отмечено завершение 11-летнего переговорного процесса, и принято решение об утверждении проекта Целевой межгосударственной программы ОДКБ по укреплению таджикско-афганской границы.

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