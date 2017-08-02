Туркменистан развивает индустрию стройматериалов

2 августа 2017 07:14 (UTC+04:00)

АШХАБАД /Trend/ - В Туркменистане сооружается около 1900 крупных объектов, 1800 из которых строят отечественные предприятия, сообщает государственное агентство Туркмен довлет хабаралары.

"Систематический рост объёмов строительства требует бесперебойного обеспечения данной отрасли стройматериалами, что достигается путём возведения новых профильных предприятий и реконструкции имеющихся, внедрения передовых технологий",- сказано в материале.

Приоритетным направлением индустрии стройматериалов является производство цемента. На заводах страны выпускаются портландцемент, который используется при возведении многоэтажных зданий и других объектов в сейсмической зоне.

Кроме того, налажен выпуск тампонажного цемента для нефтегазовой промышленности, а также сульфатостойкого цемента, применяемого при закладке фундаментов, строительстве опор мостов и других гидротехнических сооружений.

В диверсификацию национальной экономики вносят вклад и другие отраслевые предприятия, в частности, металлургический и газобетонный заводы в Овадандепе в Ахалском велаяте (области).

Туркменские предприятия выпускают и теновые панели и армированные блоки, керамзит, сборные железобетонные изделия, керамический кирпич, камни бетонные стеновые, облицовочные плиты.

Существенно повысили свой потенциал заводы крупнопанельного домостроения, рассчитанные на производство железобетонных конструкций для сооружения многоэтажных жилых зданий и домов коттеджного типа.

Увеличились объёмы выпуска керамического кирпича, арматуры, металлических профилей, пластмассовых и стекловолокнистых труб.

Богатый запас природных ресурсов государства позволяет наращивать производство керамзита, основным компонентом для которого является аргиллит, добывающийся на Ягманском месторождении в Балканском велаяте. Неподалёку от посёлка Джебел построены черепичный и каолиновый заводы.

Важная роль, как отмечает ТДХ, отводится международному сотрудничеству, прежде всего в области реализации взаимовыгодных проектов, вложения инвестиций, в том числе иностранных.

(Автор: Гусейн Гасанов)

Azernews Newspaper
Новости по теме
Власти Туркменистана организуют для паломников спецрейс в Мекку
Туркменистан 10:02
Туркменистан входит в пятерку производителей йода
Туркменистан 07:42
Иран ослабляет зависимость от туркменского газа (ФОТО)
Энергетика 1 августа 15:18
ОБСЕ консультирует Туркменистан в вопросах погранбезопасности
Туркменистан 1 августа 15:06
В Туркменистане начались вступительные экзамены в вузы
Туркменистан 1 августа 10:17
Туркменистан установил дипотношения с Парагваем
Туркменистан 31 июля 19:21
Торжество идей процветания, здоровья и воодушевленности нации
Туркменистан 31 июля 10:23
Туркменистан готовится к сбору хлопка
Туркменистан 29 июля 15:43
США и Туркменистан подписали соглашение об обмене налоговой информацией
Туркменистан 29 июля 15:40
Ашхабад - столица V Азиатских игр
Туркменистан 29 июля 11:36
Железная дорога Казахстан-Туркменистан-Иран придаст мощный импульс развитию Прикаспийского региона
Туркменистан 28 июля 10:40
В туркменских Каракумах создается искусственное озеро
Туркменистан 28 июля 10:37
Национальный авиаперевозчик Туркменистана внедряет онлайн-оплату
Экономика 27 июля 14:27
Газовый госконцерн Туркменистана объявил тендер
Туркменистан 27 июля 09:12
Туркменистан и Ирак провели политконсультации
Туркменистан 26 июля 11:26
Глава Туркменистана выразил соболезнования в связи с терактом в Лахоре
Туркменистан 26 июля 10:58
Ашхабад и Бишкек обсудили перспективы торгово-экономического сотрудничества
Туркменистан 25 июля 11:34
Грузия заинтересована в сотрудничестве с Туркменистаном - президент
Туркменистан 24 июля 19:14