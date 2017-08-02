Туркменистан развивает индустрию стройматериалов

АШХАБАД /Trend/ - В Туркменистане сооружается около 1900 крупных объектов, 1800 из которых строят отечественные предприятия, сообщает государственное агентство Туркмен довлет хабаралары.

"Систематический рост объёмов строительства требует бесперебойного обеспечения данной отрасли стройматериалами, что достигается путём возведения новых профильных предприятий и реконструкции имеющихся, внедрения передовых технологий",- сказано в материале.

Приоритетным направлением индустрии стройматериалов является производство цемента. На заводах страны выпускаются портландцемент, который используется при возведении многоэтажных зданий и других объектов в сейсмической зоне.

Кроме того, налажен выпуск тампонажного цемента для нефтегазовой промышленности, а также сульфатостойкого цемента, применяемого при закладке фундаментов, строительстве опор мостов и других гидротехнических сооружений.

В диверсификацию национальной экономики вносят вклад и другие отраслевые предприятия, в частности, металлургический и газобетонный заводы в Овадандепе в Ахалском велаяте (области).

Туркменские предприятия выпускают и теновые панели и армированные блоки, керамзит, сборные железобетонные изделия, керамический кирпич, камни бетонные стеновые, облицовочные плиты.

Существенно повысили свой потенциал заводы крупнопанельного домостроения, рассчитанные на производство железобетонных конструкций для сооружения многоэтажных жилых зданий и домов коттеджного типа.

Увеличились объёмы выпуска керамического кирпича, арматуры, металлических профилей, пластмассовых и стекловолокнистых труб.

Богатый запас природных ресурсов государства позволяет наращивать производство керамзита, основным компонентом для которого является аргиллит, добывающийся на Ягманском месторождении в Балканском велаяте. Неподалёку от посёлка Джебел построены черепичный и каолиновый заводы.

Важная роль, как отмечает ТДХ, отводится международному сотрудничеству, прежде всего в области реализации взаимовыгодных проектов, вложения инвестиций, в том числе иностранных.

(Автор: Гусейн Гасанов)