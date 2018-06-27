Туркменистан и Финляндия обсудили перспективы сотрудничества

27 июня 2018 14:07 (UTC+04:00)

АШХАБАД /Trend/ - В министерстве иностранных дел Туркменистана состоялась встреча с чрезвычайным и полномочным послом Финляндии Никласом Линдквистом, говорится в сообщении туркменского внешнеполитического ведомства.

Отметив приверженность к всемерному укреплению конструктивного межгосударственного диалога, стороны обменялись мнениями по вопросам регионального взаимодействия

Состоялось обсуждение вопросов энергетического сотрудничества.

Кроме того, в рамках обсуждения вопросов водной проблематики в регионе Центральной Азии, туркменская сторона проинформировала о работах, осуществляемых Туркменистаном в рамках председательства в Международном фонде по спасению Арала (МФСА).

Туркменистан, который владеет четвертыми по величине запасами газа,
изучает возможности по выводу своего природного сырья на европейский рынок.
Туркменистан в последние годы активизировал свой интерес к сотрудничеству со странами Скандинавии. В частности, Госкомстат страны ранее распространил сообщение, в котором говорилось, что для Туркменистана, который постепенно переходит к рыночным отношениям, особый интерес представляет экономический опыт Финляндии.

(Автор: Гусейн Гасанов. Редактор: Хазар Ахундов)

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