В Ашхабаде рассмотрят кооперацию консульских служб Центральной Азии и Афганистана

19 июля 2018 09:36 (UTC+04:00)

АШХАБАД /Trend/ - В Ашхабаде стартовал семинар, организованный Международной организацией по миграции (МОМ), говорится в сообщении туркменского внешнеполитического ведомства.

Мероприятие направлено на повышение осведомленности и укреплению потенциала консульских служб стран Центральной Азии и Афганистана в области планирования и реагирования на чрезвычайные ситуации. Ключевой темой семинара стал вопрос укрепления регионального потенциала в сфере удовлетворения потребностей мигрантов в странах, переживающих кризис, посредством создания механизмов сотрудничества в области консульской защиты и взаимной солидарности между странами Центральной Азии и Афганистана, сказано в информации.

Программа слушаний позволит участникам обсудить широкий спектр вопросов для повышения степени информированности соответствующих представителей министерств и ведомств, укрепления потенциала консульских служб, содействия координации между соответствующими национальными и региональными организациями. Туркменистан имеет протяженную границу с Афганистаном и в столицах Центральной Азии регулярно проводятся мероприятия в области безопасности границ.

С афганской территорией связан крупномасштабный проект по прокладке газопровода Туркменистан-Афганистан-Пакистан-Индия (ТАПИ). Наблюдатели полагают, что его реализация могла бы способствовать восстановлению Афганистана, так как позволит создать рабочие места и обеспечить страну гарантированным доходом за транзит. Примечательно, что официальный Ашхабад неоднократно заявлял о своей готовности предоставить политическое пространство для проведения межафганского мирного диалога под эгидой ООН. Согласно принятой Туркменистаном военной доктрине, страна следует статусу позитивного нейтралитета и не входит ни в один из военно-политических блоков. Туркменистан на суше граничит с Казахстаном, Ираном, Россией, Узбекистаном, Афганистаном, на Каспии с Азербайджаном, РФ, Казахстаном и Ираном.

(Автор: Гусейн Гасанов. Редактор: Хазар Ахундов)

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