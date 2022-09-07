Туркменистан и Китай обсудили развитие сотрудничества

БАКУ /Trend/ - Министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов провел встречу со специальным представителем правительства Китая по делам Евразии Ли Хуэй, передает Trend в среду со ссылкой на пресс-службу МИД Туркменистана.

Стороны обсудили вопросы развития отношений между Туркменистаном и КНР в политико-дипломатической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях.

В то же время они констатировали близость и сходство позиций Туркменистана и Китая по актуальным вопросам региональной и глобальной повестки дня, в первую очередь, связанных с обеспечением всеобщего мира и безопасности.

Стороны также подчеркнули позитивный опыт взаимодействия Туркменистана и КНР в рамках различных международных организаций.