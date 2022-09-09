IRU поддерживает цифровизацию в таможенной сфере Туркменистана

БАКУ /Trend/ - Международный союз автомобильного транспорта (IRU) активно поддерживает цифровизацию в таможенной сфере Туркменистана.

Об этом сказали Trend в пятницу в IRU.

"Поскольку коммерческие перевозки по воздуху и морю были ограничены строгими санитарными мерами во время первой волны пандемии COVID-19, автомобильный транспорт стал еще более важным для поддержания движения международных цепочек поставок", - сказали в организации.

Было отмечено, что усилия по поддержанию целостности цепочек поставок при ограничении физических контактов между перевозчиками и пограничными службами привели к усилению цифровизации в таможенной сфере Туркменистана.

"В то же время для поддержки экономического подъема Туркменистану необходимо и дальше вести работы по внедрению цифровых систем, использовать существующие Конвенции ООН и ИТ-инструменты", - сказали в IRU.

Кроме того, в организации подчеркнули, что Туркменистан и IRU плодотворно сотрудничают уже более двух десятилетий с тех пор, как страна присоединилась к Конвенции международных дорожных перевозок (МДП) в 1996 году.