Обзор ключевых событий промышленного сектора Туркменистана за 2022 г.

БАКУ /Trend/ - Trend представляет обзор ключевых событий промышленного сектора Туркменистана за 2022 год.

Туркменистан начал разработку госпрограммы по созданию свободных экономических зон

В конце декабря туркменские эксперты приступили к разработке Государственной программы по созданию свободных экономических зон (СЭЗ). Проект готовится с учетом приоритетных задач, обозначенных в концептуальных государственных документах – Национальной программе социально-экономического развития Туркменистана в 2022–2052 годах и президентской Программе социально-экономического развития страны в 2022–2028 годах.

Началась работа по созданию в стране производства карбамидоформальдегидного концентрата

Госконцерн "Туркменхимия" начал работу по созданию в стране производства карбамидоформальдегидного концентрата. Он является базовым сырьем, используемым на карбамидных заводах страны.

Строительство цеха по выпуску стекольной продукции

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов подписал постановление, в соответствии с которым министерство промышленности и строительного производства заключило контракт с туркменским частным предприятием "Рысгаллы захмет" на строительство цеха по выпуску стекольной продукции. Документом предписано было начать строительные работы в июле 2022 года и сдать цех с полной готовностью к эксплуатации в июле 2025 года. Цех, рассчитанный на ежесуточный выпуск 100 тонн стекольной продукции, планировалось построить на территории предприятия "Туркмен айна онумлери", расположенного в Ахалском регионе на юге Туркменистана.

Реконструкция крупной хлопкопрядильной фабрики

В конце мая в Туркменистане планировалось реконструировать и оснастить современным оборудованием крупную хлопкопрядильную фабрику "Сердар", расположенную в северном регионе страны. Реконструкция предприятия должна поспособствовать повышению его производственной мощности, качества выпускаемой продукции, росту экспорта и созданию новых рабочих мест. Фабрика "Сердар" является одним их первых хлопкопрядильных предприятий текстильной промышленности, построенных за годы независимости Туркменистана.

Открытие завода по выпуску технического углерода

В Марыйском регионе на юго-востоке Туркменистана состоялось открытие завода по выпуску технического углерода. Проект строительства завода реализовало хозяйственное общество Eziz dag. Предприятие расположено на площади 9,9 гектара и оснащено современным оборудованием производства США и Германии. В структуру завода вошли офисное здание, склад, а также ряд профильных инженерно-технических сооружений, производственная мощность завода составляет три тысячи тонн продукции в год.

Отметим, что в конце марта в стране планировалось выделить в общей сложности свыше 10,5 тысячи гектаров земель для строительных и производственных целей. Земельные участки должны были быть выделены в постоянное или временное пользование для строительных и производственных целей министерствам, отраслевым ведомствам, муниципалитетам и подведомственным им учреждениям и предприятиям в целях успешного выполнения задач, обозначенных в государственных программах.

Завершение работ по реконструкции и капитальному ремонту крупного каолинового цеха

В конце ноября акционерное общество открытого типа "Tуркменкаолин" готовило к сдаче в эксплуатацию после капитальной реконструкции каолиновый цех, расположенный в поселке Джебел Балканского региона на западе Туркменистана. Цех с проектной мощностью 20 тысяч тонн продукции в год был оснащён современным оборудованием и технологиями от ведущих зарубежных производителей.

Строительство новых промышленных предприятий корейскими компаниями

Туркменистан начал рассмотрение проектов создания новых промышленных предприятий. Это - строительство газоперерабатывающего завода по производству дизельного топлива и нафты в Балканском регионе корейскими компаниями "Hyundai Engineering", "LX International Corp." и японской "Itochu Corporation"; строительство завода по производству карбамида мощностью 1,1 миллиона тонн в Балканском регионе и завода фосфорных удобрений мощностью 300 тысяч тонн в Лебапском регионе компанией "Daewoo Engineering and Construction".

Создание новой промышленной зоны

В Туркменистане запланировали создание новой промышленной зоны вблизи действующей в настоящее время промзоны в районе Ак бугдай Ахалского региона на юге страны. В новой промышленной зоне предус­матривается построить предприятия по производству импортозамещающей и экспортоориентированной продукции, их сдача в эксплуатацию будет способствовать созданию более десяти тысяч новых рабочих мест.