Туркменистан обнародовал рэнкинг банков по количеству банкоматов

БАКУ /Trend/ - По состоянию на начало марта 2023 года государственный коммерческий "Дайханбанк" стал лидером по количеству банкоматов в Туркменистане, передает Trend со ссылкой на Центробанк Туркменистана.
Согласно информации, у "Дайханбанка" 1 022 банкомата. На втором месте по этому показателю банк "Туркменистан" (437 банкоматов), на третьем - банк "Туркменбаши" (357 банкоматов).
Банкоматы "Дайханбанка" установлены в основном в регионах Туркменистана. Так, большая их часть установлена в Марыйском (275), Лебапском (263) и Дашогузском (196) регионах.
У двух других лидеров рэнкинга - банков "Туркменистан" и "Туркменбаши" большая часть банкоматов установлена в Ашхабаде - 205 и 92 соответственно.
Рэнкинг банков Туркменистана по количеству банкоматов на 1 марта 2023 года
|Банк
|Количество банкоматов
|ГКБТ "Дайханбанк"
|1 022
|ГКБТ "Туркменистан"
|437
|АКБТ "Туркменбаши"
|357
|АКБТ "Халкбанк"
|143
|АКБ "Сенагат"
|92
|ГБВЭД
|50
|АКБ "Рысгал"
|20
|Туркмено-турецкий АКБ
|10
|Итого
|2 131