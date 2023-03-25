Туркменистан обнародовал рэнкинг банков по количеству банкоматов

БАКУ /Trend/ - По состоянию на начало марта 2023 года государственный коммерческий "Дайханбанк" стал лидером по количеству банкоматов в Туркменистане, передает Trend со ссылкой на Центробанк Туркменистана.

Согласно информации, у "Дайханбанка" 1 022 банкомата. На втором месте по этому показателю банк "Туркменистан" (437 банкоматов), на третьем - банк "Туркменбаши" (357 банкоматов).

Банкоматы "Дайханбанка" установлены в основном в регионах Туркменистана. Так, большая их часть установлена в Марыйском (275), Лебапском (263) и Дашогузском (196) регионах.

У двух других лидеров рэнкинга - банков "Туркменистан" и "Туркменбаши" большая часть банкоматов установлена в Ашхабаде - 205 и 92 соответственно.

Рэнкинг банков Туркменистана по количеству банкоматов на 1 марта 2023 года