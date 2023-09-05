В МИД Туркменистана обсуждены вопросы укрепления многопланового сотрудничества с ФРГ

БАКУ /Trend/ - 1 сентября 2023 года министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов провёл переговоры c немецкой делегацией, возглавляемой депутатом Бундестага Германии Петером Байером, передает Trend со ссылкой на МИД Туркменистана.

В ходе встречи стороны рассмотрели актуальную повестку межгосударственного взаимодействия. В данном контексте подчеркнута значимость контактов на высшем и высоком уровнях.

Также были конкретизированы важные аспекты дальнейшего сотрудничества в политической и торгово-экономической областях. Сферы здравоохранения, цифровизации, сельского хозяйства и рационального использования водных ресурсов обозначены в качестве перспективных направлений. В этой связи Мередов отметил важность интенсификации торгово-экономического партнерства путем активизации работы Совместной туркмено-германской рабочей группы по экономическому сотрудничеству и организации бизнес-форумов.

В процессе переговоров также было уделено внимание межпарламентскому диалогу между Туркменистаном и Германией.