Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Центральная Азия
  3. Туркменистан

В МИД Туркменистана обсуждены вопросы укрепления многопланового сотрудничества с ФРГ

Туркменистан Материалы 5 сентября 2023 04:43 (UTC +04:00)
В МИД Туркменистана обсуждены вопросы укрепления многопланового сотрудничества с ФРГ

Читайте Trend в

Хаял Хатамзаде
Хаял Хатамзаде
Все материалы

БАКУ /Trend/ - 1 сентября 2023 года министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов провёл переговоры c немецкой делегацией, возглавляемой депутатом Бундестага Германии Петером Байером, передает Trend со ссылкой на МИД Туркменистана.

В ходе встречи стороны рассмотрели актуальную повестку межгосударственного взаимодействия. В данном контексте подчеркнута значимость контактов на высшем и высоком уровнях.

Также были конкретизированы важные аспекты дальнейшего сотрудничества в политической и торгово-экономической областях. Сферы здравоохранения, цифровизации, сельского хозяйства и рационального использования водных ресурсов обозначены в качестве перспективных направлений. В этой связи Мередов отметил важность интенсификации торгово-экономического партнерства путем активизации работы Совместной туркмено-германской рабочей группы по экономическому сотрудничеству и организации бизнес-форумов.

В процессе переговоров также было уделено внимание межпарламентскому диалогу между Туркменистаном и Германией.

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости