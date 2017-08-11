ФРРУ предоставит $50 млн. на развитие туристической инфраструктуры в Ташкентской области

11 августа 2017 06:43 (UTC+04:00)

ТАШКЕНТ /Trend/ - Фонд реконструкции и развития Узбекистана (ФРРУ) откроет кредитную линию коммерческим банкам страны на общую сумму 50 миллионов долларов для софинансирования импортных контрактов, заключаемых в рамках инвестпроектов по созданию овременных гостиниц, зон отдыха, оздоровительных комплексов и других объектов туристской инфраструктуры, реализуемых субъектами предпринимательства в туристской отрасли.

Это предусмотрено постановлением президента Узбекистана Шавката Мирзияева, принятом накануне «О мерах по расширению источниковя финансирования инвестиционных проектов по созданию современных туристских и оздоровительных комплексов в Ташкентской области».

ФРРУ поручено в месячный срок обеспечить открытие целевых кредитных линий уполномоченным коммерческим банкам республики для выделения ими кредитов субъектам предпринимательств туристской отрасли.

Документом обусловлено, что кредиты будут выдаваться на срок до 10 лет, в том числе льготный период - до трех лет, по ставке шестимесячный ЛИБОР плюс два процента годовых и маржа рефинансирующего банка в размере 0,5 процента годовых.

Доля софинансирования за счет целевых кредитных линий, выделенных ФРРУ, составляет до 50 процентов от стоимости проекта и не более 10 миллионов долларов на один инвестпроект.

Выдача кредита осуществляется исключительно на основании принятых решений уполномоченных коммерческих банков об экономической и финансовой целесообразности реализации инвестиционного проекта из числа включенных в программу развития туристской отрасли Ташкентской области.

Согласно постановлению, обязательства по кредитам, привлеченным в иностранной валюте у ФРРУ в рамках кредитных линий, банки погашают в иностранной валюте, а субъекты предпринимательства туристской отрасли - в национальной валюте.

Фонд реконструкции и развития Узбекистана создан в 2006 году для финансирования и софинансирования проектов, включенных в государственную инвестиционную программу.

Средства фонда формируются за счет сверхпрогнозных поступлений в бюджет налогов на сверхприбыль, за пользование недрами и акцизного налога, а также доходов от реализации продукции в рамках соглашений о разделе продукции (СРП) с иностранными партерами, и других финансовых источников.

Учредителем фонда является правительство республики в лице министерства финансов. В настоящий момент уставный капитал ФРРУ сформирован в размере 15 миллиардов долларов. До 2019 года уставный капитал фонда планируется увеличить до 25 миллиардов долларов.

(Автор: Демир Азизов)

Azernews Newspaper
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