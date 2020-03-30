В Узбекистане выявлены новые случаи заражения коронавирусом

БАКУ /Trend/ - Коронавирус выявили еще у 11 граждан Узбекистана. Тем самым общее количество зараженных коронавирусом в стране достигло 144 человек, сообщает Trend в понедельник со ссылкой на министерство здравоохранения Узбекистана.



Как отмечается, семь инфицированных полностью выздоровели. Они выписаны из больницы и направлены в реабилитационный центр.

Первый случай заражения коронавирусом в стране был зафиксирован 15 марта в лаборатории Научно-исследовательского института вирусологии у узбекистанки, которая вернулась из Франции. Позже министерство здравоохранения сообщило, что коронавирус был диагностирован у ее сына, дочери, а также мужа и внука.

В декабре 2019 года власти Китая проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестного вида пневмонии в городе Ухань, расположенном в центральной части страны.

Специалисты установили возбудителя болезни – коронавирус 2019-nCoV. По последним данным, общее число зараженных вирусом в мире достигло 723 328 человек, 34 005 из которых скончались.

За пределами Китая случаи заражения зафиксированы в более чем 120 странах. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения официально объявила вспышку инфекции коронавируса пандемией.

(Автор: Илькин Сейфаддини)

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