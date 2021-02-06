В каком регионе Узбекистана выращено больше всего овощей в 2020 году?

По данным Госкомстата Узбекистана, в течение 2020 года в республике выращено 10,4 млн. тонн овощей. Это на 102,4% больше по сравнению с предыдущим годом, передает Trend со ссылкой на uzdaily.uz.

Объем выращенных овощей в разрезе регионов:

Каракалпакстан Р. – 287,7 тыс.

Андижан – 1 611,0 тыс.

Бухара – 768,6 тыс.

Джизак – 425,3 тыс.

Кашкадарья – 495,6 тыс.

Навои – 291,1 тыс.

Наманган – 831,7 тыс.

Самарканд – 1 636,3 тыс.

Сурхандарьинская – 1 013,5 тыс.

Сырдарья – 307,0 тыс.

Ташкент – 1 066,9 тыс.

Фергана – 1 128,6 тыс.

Хорезм – 596,2 тыс. тонн.