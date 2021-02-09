На территории Yunusabad Business city будет возведён современный дата-центр

Дирекция Yunusabad Business City при хокимияте Ташкента и совместное предприятие East Teleсom подписали соглашение об инвестировании, сообщает Trend со ссылкой на Podrobno.uz.

В рамках проекта на территории Yunusabad Business city будут построены бизнес-центр и дата-центр.

"В числе первостепенных задач по дальнейшему развитию цифровой экономики является увеличение аппаратных средств и серверных мощностей для обработки и хранения виртуальной информации. Поэтому строительство современного дата-центра послужит драйвером развития многих отраслей, так как IT-проекты получат все преимущества современного хостинга, которым могут воспользоваться банки и крупные компании, государственные структуры, компании-представители сферы услуг и другие", – отметили в столичном хокимияте.

Узбекско-корейская компания East Telecom является первым в Узбекистане оператором связи, использующем для предоставления услуг технологии и решения так называемых сетей следующего поколения (Next Generation Network – NGN), обеспечивающих интеграцию как традиционных услуг связи, так и новых сервисов, связанных с пакетной передачей данных и мультимедийных услуг.