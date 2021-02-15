Бухарский НПЗ получил возможность реализовать свою продукцию через Портал электронной кооперации`

Бухарский нефтеперерабатывающий завод при АО «Узбекнефтегаз» на сегодняшний день является отечественным производителем нефтепродуктов, таких как автомобильный бензин и дизельное топливо различных марок, авиационное топливо для газотурбинных двигателей марки Джет А-1, углеводородный растворитель (нефрас), мазут и др., передает Trend со ссылкой на uzdaily.uz.

10 февраля 2021 года со стороны ООО «Бухарский НПЗ» было подано онлайн-заявление для прохождения регистрации в качестве поставщика на Электронном кооперационном портале (cooperation.uz), что в свою позволит реализовывать часть выпускаемой продукции, производимые на ООО «Бухарский НПЗ», через Электронный кооперационный портал.

В целях дополнительной поддержки отечественных производителей в увеличении объемов и номенклатуры отечественной промышленной продукции, углублении межотраслевой кооперации и развитии цепочек добавленной стоимости, и создания условий для развития конкурентной среды и расширения участия отечественных производителей в системе государственных закупок принято Постановление Президента Республики Узбекистан №ПП-4812 от 21 июня 2020 года «О дополнительных мерах по поддержке отечественных производителей».

Для справки: в соответствии с Постановлением Президента Республики Узбекистан от 4 апреля 2020 года №ПП-4664 «О первоочередных мерах по повышению финансовой устойчивости» со стороны Бухарского НПЗ, входящий в состав АО «Узбекнефтегаз», выпускаемая продукция выставляются на продажу через биржевые торги АО «Узбекской Республиканской товарно-сырьевой биржи».