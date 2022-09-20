В MÜSİAD обсудили развитие азербайджано-узбекско-турецких экономических связей (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 20 сентября в MÜSİAD Azerbaycan прошла встреча с представителями Агентства по работе махаллабай и развитию предпринимательства Узбекистана во главе с замдиректора агентства Илхомом Халпаевым, передает Trend.

На встрече обсуждались общие меры по дальнейшему развитию азербайджано-узбекско-турецких трехсторонних отношений в торгово-экономической сфере.

"18 октября в Узбекистане пройдет встреча между азербайджанскими и узбекскими деловыми кругами. На данной встрече мы планируем подписать меморандум о взаимопонимании с узбекским агентством", - сказал генсекретарь MÜSİAD Мухтерем Оз.

Стороны договорились о ближайшей встрече в Узбекистане, а также обменялись памятными подарками с символикой трех стран.