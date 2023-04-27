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Стартовал Ташкентский международный инвестиционный форум (ФОТО)

Узбекистан Материалы 27 апреля 2023 10:48 (UTC +04:00)
Стартовал Ташкентский международный инвестиционный форум (ФОТО)

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Марьяна Ахмедова
Марьяна Ахмедова
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ТАШКЕНТ /Trend/ - Начал свою работу второй Ташкентский международный инвестиционный форум (TIIF-2023).

Как передает в четверг корреспондент Trend, на открытии форума с приветственной речью выступил Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.

Ташкентский международный инвестиционный форум - это масштабная диалоговая площадка для всего Центральноазиатского региона, позволяющая представить инвестиционный потенциал Узбекистана международным инвестиционным и деловым сообществам.

Целью форума является привлечение руководителей крупных иностранных инвестиционных, финансово-экономических организаций и компаний, заинтересованных в интеграции в динамично развивающийся рынок Узбекистана.

В TIIF-2023 примут участие свыше 2500 человек из таких стран, как США, страны ЕС, Великобритания, СНГ, Турция, Китай, страны Юго-Восточной Азии, Индия, Египет, страны Ближнего Востока. Для сравнения, в прошлом году заявки для участия подали более 1,5 тысячи человек.

В этом году ожидается проведение пленарной сессии, а также 28 панельных сессий и «круглых столов», ряда церемоний подписания крупных инвестиционных соглашений и торговых контрактов, дискуссий по актуальным темам делового мира, в том числе тенденциям развития инвестиционного сектора, цифровизации финансовых институтов, современной денежно-кредитной политике. В них примут участие более 150 спикеров

Форум продлится до 28 апреля.

Стартовал Ташкентский международный инвестиционный форум (ФОТО)
Стартовал Ташкентский международный инвестиционный форум (ФОТО)
Стартовал Ташкентский международный инвестиционный форум (ФОТО)
Стартовал Ташкентский международный инвестиционный форум (ФОТО)
Стартовал Ташкентский международный инвестиционный форум (ФОТО)
Стартовал Ташкентский международный инвестиционный форум (ФОТО)
Стартовал Ташкентский международный инвестиционный форум (ФОТО)
Стартовал Ташкентский международный инвестиционный форум (ФОТО)
Стартовал Ташкентский международный инвестиционный форум (ФОТО)
Стартовал Ташкентский международный инвестиционный форум (ФОТО)
Стартовал Ташкентский международный инвестиционный форум (ФОТО)
Стартовал Ташкентский международный инвестиционный форум (ФОТО)
Стартовал Ташкентский международный инвестиционный форум (ФОТО)
Стартовал Ташкентский международный инвестиционный форум (ФОТО)
Стартовал Ташкентский международный инвестиционный форум (ФОТО)
Стартовал Ташкентский международный инвестиционный форум (ФОТО)
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