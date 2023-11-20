Пшеница за десять месяцев заняла 10% биржевого товарооборота Узбекистана

БАКУ /Trend/ - С 1 января по 3 ноября текущего года основную долю товарных операций на узбекистанской бирже занимали следующие товары: пшеница – 10,1%, дизельное топливо – 9,9%, медь – 9,2%, автомобильный бензин – 8%, минеральные удобрения – 7%, и сахар – 5,8%, передает Trend.

В этот период общее количество продавцов составило 8 603, а число участвующих предприятий-покупателей – 19 041.

Средний рост цен по сравнению со стартовыми значениями на торгах составил 4,6%, хотя для некоторых товаров сохраняется высокая динамика роста. Например, цены на сжиженный газ выросли на 57%, на соду кальцинированную – на 40%, на техническую серу – на 33%, а на полимеры – на 18%.

Кроме того, на бирже осуществляется торговля другими товарами, не включенными в список высоколиквидных и монопольных продуктов.