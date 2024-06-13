Центральный банк Узбекистана назвал уровень учетной ставки

ТАШКЕНТ/ Trend/ - Центральный банк Узбекистана (ЦБУ) принял решение оставить учетную ставку без изменений на уровне 14% годовых.

Как передает в четверг Trend, решение об этом было принято на очередном заседании правления Центрального банка по рассмотрению основной ставки. По данным банка, данное решение было принято с целью ограничения влияния изменений энерготарифов на инфляционные ожидания.

Банк отмечает, что в мае базовая инфляция ускорилась и достигла 10,6% годовых после повышения цен на энергоносители для населения. Без учета цен на энергоносители инфляция составила 6,8%, что объясняется значительным сезонным снижением продовольственной составляющей.

"Инфляционные ожидания населения и предпринимателей в апреле выросли до 14% и 13,3% соответственно, на фоне обсуждений изменения тарифов на энергоносители и отмены некоторых налоговых льгот. В мае ожидания населения остались неизменными на уровне 14%, тогда как ожидания предпринимателей снизились до 12,7%. При этом, влияние изменения тарифов на инфляционные ожидания складывается ниже чем первоначальные оценки", - подчеркнули в ЦБУ.

Согласно этим расчетам, ожидается, что макроэкономические показатели развития и инфляция по итогам года будут находиться в рамках базового сценарного прогноза.

Отметим, что ранее в апреле банк сохранил уровень учетной ставки в Узбекистане без изменений (14% в год) и прогнозировал, что базовая инфляция к концу года составит 7-8%, а основная инфляция по базовому сценарию - 9-11%.

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