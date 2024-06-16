В Ташкенте состоится узбекско-японский форум по развитию агропродовольственной промышленности

БАКУ /Trend/ - Министерство сельского хозяйства, лесных угодий и рыбного промысла Японии (MAFF) совместно с японским общественным корпоративным фондом "Japan-Uzbekistan Silk Road Foundation" организуют 24 июня в Ташкенте узбекско-японский форум по развитию агропродовольственной промышленности для содействия взаимному росту, передает Trend.

Мероприятие состоится в рамках Меморандума о взаимопонимании между MAFF Японии и министерством сельского хозяйства Узбекистана. Форум будет проходить при поддержке посольств обеих стран, министерства сельского хозяйства, министерства инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана, АО "Uzbekistan Airways" и узбекско-японского Центра. В форуме примет участие японская делегация, включающая представителей руководства и экспертов профильных ведомств, ведущих компаний, региональных администраций и сельскохозяйственных кооперативов, которые представят передовой опыт и "ноу-хау" Японии.

Участники форума обсудят возможности расширения деловых контактов и экспортного потенциала обеих стран в агропромышленной сфере, включая применение инновационных технологий и научных достижений Японии в Узбекистане. Японская кулинария, известная как "кухня долгожителей", активно выходит на рынки стран региона. На выставке, организованной в рамках форума, будут представлены лучшие сорта риса из города Хигашикава префектуры Хоккайдо, премиальные рыбные продукты, популярные сорта японского чая, сладости и другие продукты.