AKA Bank отметил новые немецкие инвестиционные гарантии для проектов в Узбекистане (Эксклюзивное интервью)

БАКУ/ Trend/ - Немецкий AKA European Export & Trade Bank готов поддержать немецких инвесторов в связи с тем, что существуют очень большие возможности получения поддержки со стороны Германии в виде инвестиционных гарантий.

Об этом сказал Trend в эксклюзивном интервью главный исполнительный директор по стратегии и развитию и независимый от рынка пресс-секретарь банка Марк Венгжик.

"Мы, безусловно, готовы поддержать немецких предпринимателей в их планах по инвестированию в Узбекистан. В частности, есть очень интересные возможности получить поддержку от правительства Германии в виде инвестиционных гарантий. Это инструмент, который лично мне кажется очень интересным, но, к сожалению, слишком много немецких компаний не знают о нем", - подчеркнул он.

По его словам, банк анализирует потоки экспорта капитальных товаров из Германии и Европы в целом в Узбекистан с целью оценки возможности финансирования таких экспортных поставок с привлечением в качестве потенциальных заемщиков финансовых институтов, государственных учреждений или компаний Узбекистана.

"Вместе с тем, мы также оказываем поддержку финансовым учреждениям и компаниям в удовлетворении их общих потребностей в финансировании и изучаем возможности предварительного финансирования экспорта сырья из Узбекистана", - отметил Марк Венгжик.

Он упомянул, что ключевыми направлениями операций AKA Bank являются такие отрасли экономики Узбекистана, как текстильное производство, здравоохранение, электроэнергетика и горнодобывающая промышленность.

"С одной стороны, наши услуги поддерживают немецких и европейских экспортеров в их экспортной деятельности, предоставляя соответствующее финансирование, чтобы сделать их коммерческое предложение более привлекательным. С другой стороны, мы предоставляем долгосрочное финансирование для клиентов из Узбекистана и тем самым оказываем необходимую поддержку для дальнейших инвестиций", - добавил Марк Венгжик.

Отметим, что ранее в 2019 году Национальный банк Узбекистана и AKA Bank подписали кредитное соглашение на 100 миллионов евро для развития торгово-экономических связей между Узбекистаном и европейскими странами.

Соглашение предусматривает выделение Национальному банку Узбекистана кредитных линий для финансирования инвестиционных проектов, а также проектов малого бизнеса и частного предпринимательства, предполагающих импорт товаров и услуг из Германии и других стран ЕС.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!