Узбекистан и Пакистан обсудили проекты в области железнодорожных грузоперевозок

БАКУ /Trend/ - Руководство АО «Узбекистон темир йуллари» провело переговоры с представителями Пакистанской национальной логистической корпорации (NLC), обсуждая вопросы сотрудничества в сфере транспорта, логистики и транзитной торговли, передает Trend.

Согласно информации, встречу возглавил первый заместитель председателя правления АО «Узбекистон темир йуллари» Хикматулла Рахметов. Пакистанскую сторону представляли председатель NLC Фаррух Шахзад Рао, проектный бригадир Мухаммад Юсуф и ответственный специалист Шаиб Хаквани.

Сообщается, что основным вопросом обсуждения стало осуществление мультимодальных железнодорожных перевозок (в период строительства Трансафганского железнодорожного коридора) из Пакистана через Узбекистан в страны СНГ, включая Казахстан, Россию, Белоруссию и другие страны. Пакистанская сторона выразила заинтересованность в этом предложении, особенно учитывая высокий спрос на перевозку сельскохозяйственной продукции.

Узбекская сторона подчеркнула возможность использования вагонов-рефрижераторов для транспортировки сельскохозяйственных продуктов, предлагая выгодные условия и скидки на перевозки по этим маршрутам.

Стороны также обсудили строительство логистических объектов, складов и транзитных терминалов в обеих странах. Было достигнуто соглашение о совместной работе с NLC в порту Карачи.

В завершение встречи Хикматулла Рахметов и Фаррух Шахзад Рао подписали Меморандум о взаимопонимании, предусматривающий несколько этапов совместной работы, включая расширение сотрудничества в области мультимодальной логистики, увеличение грузоперевозок и привлечение большего количества грузов через обе страны.