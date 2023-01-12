Иран готов упростить выдачу индивидуальных туристических виз для россиян - посол

Иран готов на взаимной основе упростить выдачу индивидуальных виз для российских туристов. Об этом заявил посол исламской республики в Москве Казем Джалали в интервью газете "Известия", опубликованном в четверг, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Упрощение выдачи виз для групповых туристических поездок - одно из дел на повестке, которым в настоящий момент занимается посольство. Наряду с этим мы готовы на взаимной основе упростить и индивидуальные визы для туристов", - заявил он.

Посол отметил, что количество туристических поездок между двумя странами в 2022 году возросло. "Согласно имеющимся данным, количество поездок российских туристов в Иран в прошлом году выросло в четыре раза по сравнению с 2021 годом, что, конечно, еще не соответствует возможностям двух стран", - добавил Джалали.

Джалали подчеркнул, что путешественникам в стране ничего не угрожает и они спокойно могут посещать туристические районы. "На сегодня не опубликовано никаких отчетов о том, что безопасности туристов что-то грозит. Они совершенно спокойно посещают туристические районы Ирана", - заключил он.