Экспорт икры из иранского Мазандарана увеличился на 15%
Генеральный директор Мазандаранского рыболовства Ирана Хасан Эсхаги сообщил, что экспорт икры и мяса восточных рыб этой провинции за рубеж в этом году увеличился на 15% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, передает Trend со ссылкой на ИРНА.
Хасан Эсхаги в кулуарах работы рыбоводной фермы в Бабольсаре, Мазандаран, сообщил, что в этом году из Мазандарана за границу было экспортировано 1 029 кг икры на сумму более 532 тыс. долларов.
Он назвал Великобританию, Катар, Азербайджан, Россию и Объединенные Арабские Эмираты основными рынками иранской икры.
Лента новостей
В Мониторинговом центре турецкие и российские военнослужащие принимают меры по контролю за прекращением огня – Минобороны Турции (ФОТО)
ОАО "Азерсу" разработало программное обеспечение для определения расхода воды в механических счетчиках
По моим картинам можно восстановить разрушенную архитектуру города Шуша – Ровшан Байрамов (АРХИВНЫЕ ФОТО/ВИДЕО)
Предприниматели в сфере электронной коммерции получат поддержку от Международного Банка Азербайджана
Для проведения хирургических операций у азербайджанских военнослужащих приглашены специалисты из Израиля
В Музее Победы посредством современных технологий будет оживлен ход Отечественной войны Азербайджана - министр культуры (ФОТО)
ЕАБР и Министерство торговли и интеграции Казахстана намерены реализовать цифровые интеграционные проекты
Развитие азербайджано-итальянского стратегического сотрудничества принесет пользу обеим странам – депутат
Неформальная занятость в Азербайджане создает серьезные помехи для регулирования рынка труда - вице-премьер
Life-страхование в 2020 г. заняло около половины сборов по добровольной классификации - ЦБ Азербайджана
Более миллиарда долларов инвестиций привлекут на создание кластера искусственного интеллекта в Казахстане
Генпрокуратура Азербайджана призывает население ответственно относиться к темам, связанным с Отечественной войной
Обвал глобальной IT-инфраструктуры в ближайшей перспективе маловероятен - Азербайджанская IT-компания