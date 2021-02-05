Экспорт икры из иранского Мазандарана увеличился на 15%

Генеральный директор Мазандаранского рыболовства Ирана Хасан Эсхаги сообщил, что экспорт икры и мяса восточных рыб этой провинции за рубеж в этом году увеличился на 15% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, передает Trend со ссылкой на ИРНА.

Хасан Эсхаги в кулуарах работы рыбоводной фермы в Бабольсаре, Мазандаран, сообщил, что в этом году из Мазандарана за границу было экспортировано 1 029 кг икры на сумму более 532 тыс. долларов.

Он назвал Великобританию, Катар, Азербайджан, Россию и Объединенные Арабские Эмираты основными рынками иранской икры.