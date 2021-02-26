Иран начал переговоры о свободной торговле с ЕАЭС

Иран начал переговоры о свободной торговле с Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) более чем через год после того, как Тегеран заключил с этой группой соглашение о преференциальной торговле, передает Trend со ссылкой на "Иран.ru".

Высокопоставленный чиновник Организации содействия торговле Ирана (TPO) заявил в среду, что и Иран, и ЕАЭС стремятся отменить торговые тарифы почти на 80 процентов товаров, которыми они обмениваются.

«Новые переговоры о свободной торговле начались в феврале, так что обе стороны могут вести переговоры обо всех товарах, которыми они торгуют, за исключением 20 процентов, в либерализации которых они не заинтересованы», - сказал Бехруз Ольфат, который возглавляет офис TPO в Европе и Америке.

Ольфат сказал, что достижение соглашения о свободной торговле с ЕАЭС может занять годы, хотя он настаивал на том, что Иран полон решимости заключить соглашение из-за долгосрочных последствий, которые оно может оказать на бизнес и экономическую активность в стране.

Чиновник добавил, что у обеих сторон есть потенциал для увеличения стоимости своей годовой торговли до 30 миллиардов долларов с нынешнего показателя в 3,5 миллиарда долларов, сообщает Tasnim News.

В октябре 2019 года Иран достиг преференциального торгового соглашения с ЕАЭС о снижении тарифов на 883 наименования товаров. Ольфат сообщил, что обе стороны ввели новый тарифный режим в отношении 780 товаров.

В блок ЕАЭС входят Россия, Армения, Казахстан, Беларусь и Кыргызстан.