Объем транзита грузов через Иран в 2020 году составил семь млн. тонн

В 2020 году объем товаров, проходящих через Иран, достиг 7 532 тонны. Об этом, как передает Trend со ссылкой на İRNA, сообщил представитель таможни Ирана Рухолла Латифи.

«В 2020 году товарный груз, прошедший через Иран, составил 7 532 тонны, что из-за закрытия некоторых границ на несколько месяцев по сравнению с 2019 годом уменьшилось всего на 67 тонн», - сказал он.