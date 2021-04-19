Железная дорога Решт-Энзели в Иране будет достроена в этом году

41-километровая железная дорога, соединяющая столицу иранской провинции Гилян, Решт, с портовым городом Энзели, достигла 63% и 13% прогресса в инфраструктуре и надстройке, соответственно, и, по оценкам, будет завершена в текущем 1400 иранском году (до марта 2022 года), заявил заместитель министра дорог и градостроительства, передает Trend со ссылкой на "Иран.Ru".

«На данный момент в проект железной дороги Решт-Энзели было вложено 8 триллионов риалов [32 миллиона долларов], для завершения которого требуются дополнительные 3 триллиона риалов [12,1 миллиона долларов]», - рассказал Хейролла Хадеми, который также одновременно исполняет обязанности генерального директора. компании «Строительство и развитие транспортной инфраструктуры», - цитирует его News.mrud.ir.

Железная дорога Решт-Энзели является продолжением железной дороги Казвин-Решт и играет важную роль в завершении международного транспортного коридора Север-Юг.