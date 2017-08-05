Состоялась церемония инаугурации президента Ирана (ФОТО)

ТЕГЕРАН /Trend/ - Официальная церемония инаугурации президента Ирана Хасана Рухани состоялась в субботу в здании парламента страны в Тегеране.
Во время церемонии Рухани поцеловал Коран и принял присягу в присутствии членов парламента, высокопоставленных политиков и иностранных представителей, пообещав служить своему народу, защищать страну и права каждого гражданина.
«Перед священным Кораном и перед нацией клянусь Всевышнему, что буду защищать Исламскую Республику, ее государственную религию и конституцию», - сказал он.
Ожидается, что сегодня Рухани также представит состав своего нового Кабинета, который, по его словам, будет избран из политического спектра страны.
Рухани был переизбран президентом Ирана на выборах, состоявшихся в мае этого года.
Во время своей второй предвыборной кампании 68-летний Хасан Рухани пообещал сформировать более свободное общество и улучшить экономическое положение страны.
Рухани, который во время первого срока президентства выступал за заключение ядерного соглашения с мировыми державами, столкнулся с обвинениями в заключении неудачного соглашения, которое не принесло пользу простым жителям страны.
Хотя ядерное соглашение, известное как Совместный всеобъемлющий план действий (JCPOA), обеспечило снятие с Ирана санкций, связанных с ядерной программой страны, эта сделка не принесла значительной пользы простым иранцам, которые утверждают, что они не чувствуют ее эффекта в своей повседневной жизни.
В то же время санкции, введенные США в отношении Ирана, бросили тень на результаты ядерной сделки, а президент Рухани пообещал “отреагировать на действия США, нарушающие условия этой сделки”.
(Авторы: Фархад Данешвар, Мехди Сепахванд)