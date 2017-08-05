Состоялась церемония инаугурации президента Ирана (ФОТО)

5 августа 2017 17:02 (UTC+04:00)

ТЕГЕРАН /Trend/ - Официальная церемония инаугурации президента Ирана Хасана Рухани состоялась в субботу в здании парламента страны в Тегеране.

Во время церемонии Рухани поцеловал Коран и принял присягу в присутствии членов парламента, высокопоставленных политиков и иностранных представителей, пообещав служить своему народу, защищать страну и права каждого гражданина.

«Перед священным Кораном и перед нацией клянусь Всевышнему, что буду защищать Исламскую Республику, ее государственную религию и конституцию», - сказал он.

Ожидается, что сегодня Рухани также представит состав своего нового Кабинета, который, по его словам, будет избран из политического спектра страны.

Рухани был переизбран президентом Ирана на выборах, состоявшихся в мае этого года.

Во время своей второй предвыборной кампании 68-летний Хасан Рухани пообещал сформировать более свободное общество и улучшить экономическое положение страны.

Рухани, который во время первого срока президентства выступал за заключение ядерного соглашения с мировыми державами, столкнулся с обвинениями в заключении неудачного соглашения, которое не принесло пользу простым жителям страны.

Хотя ядерное соглашение, известное как Совместный всеобъемлющий план действий (JCPOA), обеспечило снятие с Ирана санкций, связанных с ядерной программой страны, эта сделка не принесла значительной пользы простым иранцам, которые утверждают, что они не чувствуют ее эффекта в своей повседневной жизни.

В то же время санкции, введенные США в отношении Ирана, бросили тень на результаты ядерной сделки, а президент Рухани пообещал “отреагировать на действия США, нарушающие условия этой сделки”.

(Авторы: Фархад Данешвар, Мехди Сепахванд)

Azernews Newspaper
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