Глава МИД Ирана назвал убийство Сулеймани актом международного терроризма со стороны США

3 января 2020 08:31 (UTC+04:00)

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф назвал "актом международного терроризма со стороны США" убийство командующего отрядами "Аль-Кудс" генерала Касема Сулеймани. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, он сообщил в пятницу в Twitter.

"Акт международного терроризма со стороны США, направленный [на убийство] и убивший генерала Сулеймани", - написал Зариф.

Он также подчеркнул, что США будут нести ответственность за все последствия убийства иранского военачальника.

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