Начались военные учения Ирана и России в Индийском океане
Военно-морские учения Ирана и России в северной части Индийского океана начались в понедельник. Об этом заявил ТАСС пресс-атташе посольства РФ в Тегеране Максим Суслов, передает Trend.
"Учения начались сегодня. Мы это подтверждаем", - сказал он.
Ранее пресс-служба армии Ирана сообщала, что маневры начнутся 16 февраля.
В конце декабря 2019 года прошли совместные военно-морские учения Ирана, России и Китая в Индийском океане и Оманском заливе. Маневры продлились четыре дня.
Лента новостей
В Азербайджане завершился прием документов в рамках конкурса по замещению должностей директоров школ
В 2021 году "Азербайджанская промышленная корпорация" увеличит производство широкого спектра продукции
В Азербайджане началась вакцинация от коронавируса сотрудников Кабинета министров - репортаж Trend TV (ФОТО)
Узбекистан и Казахстан ускорят создание Центра торгово-экономического сотрудничества "Центральная Азия"
Сегодня из больницы выписывают новорожденного сына погибшего Героя Отечественной войны Азербайджана (ВИДЕО) (ФОТО)
Президент Ильхам Алиев является главным идеологом и инициатором победы в войне с Арменией - Олег Кузнецов
В школах Грузии за две недели проведено обязательное тестирование 46 300 учителям и сотрудникам администрации
Первый вице-президент Мехрибан Алиева поделилась на официальной странице в Instagram кадрами, связанными с поездкой на освобождённые от оккупации территории (ВИДЕО)