Начались военные учения Ирана и России в Индийском океане

Военно-морские учения Ирана и России в северной части Индийского океана начались в понедельник. Об этом заявил ТАСС пресс-атташе посольства РФ в Тегеране Максим Суслов, передает Trend.

"Учения начались сегодня. Мы это подтверждаем", - сказал он.

Ранее пресс-служба армии Ирана сообщала, что маневры начнутся 16 февраля.

В конце декабря 2019 года прошли совместные военно-морские учения Ирана, России и Китая в Индийском океане и Оманском заливе. Маневры продлились четыре дня.