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В Иране за последние сутки выявлено свыше 170 случаев заражения коронавирусом

Общество Материалы 29 мая 2022 20:15
В Иране за последние сутки выявлено свыше 170 случаев заражения коронавирусом

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Эльнур Багышев
Эльнур Багышев
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БАКУ /Trend/ - За прошедшие сутки в Иране коронавирусом заразились 175, скончались два человека.

Как сообщает Trend, информацию об этом в воскресенье распространило министерство здравоохранения, лечения и медицинского образования Ирана.

Таким образом, общее число скончавшихся от коронавируса в стране достигло 141 308 человек.

В целом с начала пандемии в Иране выявлено свыше 7,23 млн случаев заражения, состояние 561 больного оценивается как тяжелое.

До настоящего времени в стране от коронавируса вылечились свыше 7,04 млн человек, проведено свыше 52,1 миллионов тестов на выявление заболевания.

Всего в стране применено примерно 150 миллионов доз вакцин. Первую дозу вакцины получили 64,5 млн, вторую - 57,8, третью - 27,5 млн человек.

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