В Баку состоялся праздник тюркских народов в честь 25-летия ТЮРКСОЙ (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Государственном театре песни имени Рашида Бейбутова состоялся праздничный вечер, посвященный 25-летию Международной организации тюркской культуры (ТЮРКСОЙ), сообщает Trend Life.

В концертной программе приняли участие коллективы и исполнители из Азербайджана, Казахстана, Турции, Узбекистана, Кыргызстана и России.

Генеральный директор генеральный директор TÜRKSOY Дюсен Касеинов отметил, что на протяжении 25 лет организация прошла славный путь, проводит большую работу с целью популяризации тюркской культуры, литературы, искусства, реализует важные проекты, направленные на пропаганду и популяризацию в мире богатой общетюркской культуры, способствует плодотворному сотрудничеству между тюркскими народами для сохранения, развития и передачи будущим поколениям общих материальных и культурных памятников тюркских народов.

Организация берёт начало с 1992 года, когда в Баку и Стамбуле были проведены встречи, на которых министры культуры Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, Турции и Туркменистана заявили о своей готовности сотрудничать в рамках совместного культурного проекта. В результате соглашения, подписанного 12 июля 1993 года в Алматы, была создана Организация по совместному развитию тюркской культуры и искусства. В 1996 было начато официальное сотрудничество с ЮНЕСКО. В 2009 году организация получила нынешнее название.

Основная цель организации ТЮРКСОЙ:

- развитие культурных связей между народами, странами и этническими группами, говорящими на тюркских языках;

- исследование, изучение, охрана и доведение до мира образцов тюркской культуры;

- устранение различий в культуре тюркских народов, возникших по историческим, политическим и географическим причинам и под влиянием зарубежных стран;

- доказательство общности тюркской культуры;

- защита тюркской культуры от вредного воздействия других культур и возвращение ее к своему прошлому;

- сохранение алфавита и языка между тюркскими государствами и общинами, проживающими на обширной с географической точки зрения территории;

- распространение тюркской культуры, занимающей важное место в мировой культуре, и в других местах;

- создание центра для хранения документов, связанных с тюркской культурой, искусством и архивных документов;

- популяризация во всем мире выдающихся исторических личностей, мыслителей, поэтов и писателей, а также государственных деятелей тюркского мира и пр.

Для достижения данных целей ТЮРКСОЙ принимает следующие меры:

- развивает и укрепляет связи между тюркоязычными народами в области культуры и искусства, обеспечивает с этой целью совместную реализацию различных программ и проектов;

- осуществляет меры, направленные на выявление, сохранение, изучение, развитие и пропаганду общих духовных ценностей, исторического наследия, образцов литературы и искусства, традиционных видов спорта и народных игр;

- выполняет заказы по созданию радио- и телевизионных программ, документальных видео- и кинофильмов, распространяющих лучшие достижения культуры и искусства тюркоязычных стран;

- организует фестивали и конкурсы в области театрального, музыкального, оперного и балетного искусства, участвует в аналогичных мероприятиях, проводимых структурами другого профиля;

- проводит выставки, художественные выставки и другие мероприятия, направленные на развитие изобразительного и пластического искусства;

- издает периодическую и разовую печатную продукцию;

- организует юбилеи, вечера памяти и другие массовые мероприятия, посвященные годовщинам важных событий общетюркской истории, выдающихся личностей, внесших значительный вклад в развитие языка, литературы, культуры и искусства тюркоязычных стран;

- в рамках целей и задач ТЮРКСОЙ проводит международные научные конференции, симпозиумы, дискуссии и пр.;

- налаживает с другими международными и национальными организациями, общественными структурами и движениями взаимные связи в области культуры, искусства, образования и пр., сотрудничает с ними в реализации совместных программ.

(Автор: Вугар Иманов)

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