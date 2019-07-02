Азербайджанский танцор в премьере Анастасии Волочковой (ФОТО)

2 июля 2019 11:11 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - Азербайджанский танцор Фарид Казаков и воспитанники МАГ получили приглашение выступить в премьере балетно-циркового спектакля Анастасии Волочковой "Балерина в зазеркалье цирка", который пройдет в середине июля в концертном зале "Мир" на Цветном бульваре.

В Москве в Доме культуры "Дружба" состоялась творческая встреча известной балерины, заслуженной артистки России Анастасии Волочковой с воспитанниками Международной академии гимнастики (МАГ), акробатики и танца "SanSara", сообщил Trend Life главный тренер МАГ, азербайджанский танцор Фарид Казаков.

Анастасию Волочкову встретили с белыми розами основательница МАГ Ирина Цуркан и Фарид Казаков. Балерина провела мастер-класс, представила номер из концертной программы "Умирающий лебедь", ответила на многочисленные вопросы.

Выпускник Бакинской академии хореографии, обладатель международных конкурсов Фарид Казаков показал номер "Со временем, всё проходит", который принес ему победу в Международном конкурсе-фестивале хореографии в Москве "Кремлёвские звёзды". Далее воспитанница Казакова, лауреат всероссийских и международных конкурсов Диана Цуркан исполнила яркий номер "Кармен".

Анастасия Волочкова высоко оценила выступления. На своей странице в İnstagram танцовщица написала: "Диана показала свою композицию "Кармен". Это было зажигательно! Хореограф Фарид был непревзойдён и в поставленном им номере! Вообще, ребята из Академии "SanSara" поразили меня своим профессионализмом и интеллектом в задаваемых мне вопросах".

(Автор: Вугар Иманов)

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