В Азербайджане объявлен конкурс на создание газелей-романсов. Победителей ждут денежные премии

БАКУ /Trend Life/ - Союз композиторов Азербайджана (СКА) в связи с 880-летием со дня рождения великого азербайджанского поэта и мыслителя ХII века Низами Гянджеви и в рамках Года Низами Гянджеви объявил о проведении конкурса на создание газелей-романсов, сообщили Trend Life в пресс-службе СКА.

Основная цель конкурса - возрождение и развитие традиций, заложенных основоположником азербайджанской профессиональной музыки и национального оперного искусства Узеиром Гаджибейли, газели-романсы которого "Сенсиз" и "Севгили джанан" стали первыми образцами этого жанра в азербайджанской музыке.

В задачи конкурса также входит выявление новых газелей-романсов, созданных современными композиторами республики, в которых получит отражение все богатство газелей великого поэта, а также единство музыкального и образно-поэтического содержания его стихов.

На конкурс могут быть представлены произведения, ранее нигде не исполнявшиеся и не издававшиеся. Эти вокальные сочинения могут быть написаны для голоса в сопровождении фортепиано или инструментального ансамбля (2-3 инструмента). Хронометраж – 7-10 минут.

В конкурсе могут принимать участие только профессиональные композиторы.

Участники конкурса должны прислать клавир или партитуру сочинения в формате PDF, высокого качества аудиозапись, текст сочинения и сведения об авторе (фамилия, имя, образование, адрес, телефон) на следующие электронные адреса - [email protected] и [email protected] .

Аудиозапись может содержать как студийное исполнение сочинения, так и вариант для голоса и фортепиано.

Победители конкурса будут объявлены 18 сентября 2021 года – в "День национальной музыки" и день рождения Узеира Гаджибейли. Для победителей предусмотрены следующие премии:

I премия – 1000 манатов

II премия – 700 манатов

III премия – 500 манатов

Почетный диплом – 300 манатов

Документы должны быть представлены на указанные электронные адреса до 15 июня 2021 года.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Наталья Кочнева)