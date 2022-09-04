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Скончался заслуженный художник Азербайджана Асиф Азерелли

Культура Материалы 4 сентября 2022 12:46 (UTC +04:00)
Скончался заслуженный художник Азербайджана Асиф Азерелли

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Джани Бабаева
Джани Бабаева
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БАКУ /Trend Life/ - На 77-ом году жизни скончался заслуженный художник Азербайджана Асиф Азерелли (Асиф Рзаев), сообщили Trend Life в близком окружении мастера кисти.

Асиф Азерелли родился 19 июля 1946 года в селе Угурбейли Бардинского района. В 1971 году окончил Художественное училище имени Азима Азимзаде (сейчас - Колледж искусств при Азербайджанской государственной академии художеств). В 1980 году завершил обучение в Тбилисской государственной академии художеств.

С 1972 года активно и плодотворно участвовал в различных международных выставках, фестивалях и симпозиумах. Работы художника хранятся в частных коллекциях во многих странах мира, в коллекции Союза художников Азербайджана, Азербайджанского национального музея искусств.

Allah rəhmət eləsin!

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