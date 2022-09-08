В Баку состоялась презентация Cultural Network House Association - новое дыхание в культурной жизни (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Баку состоялась презентация Cultural Network House Association, деятельность которой будет направлена на реализацию и пропаганду культурных проектов в стране и за рубежом, пропаганду национального наследия, сообщает Trend Life.

Председателем Cultural Network House Association является Айнур Сулейманзаде, которая на протяжении около 15 лет вместе с супругом – дипломатом жила в Бельгии, Люксембурге и Франции, своей деятельностью способствовала пропаганде национальной культуре в странах Европы.

"Ассоциация была создана в марте 2022 года. Наша цель - доведение национально-духовного наследия, традиций и богатой культуры Азербайджана до народов мира, поддержка диаспоре, осуществляющей культурные проекты, а также активное участие в культурной жизни страны, особенно в регионах, проведение презентаций, вебинаров, круглых столов, фестивалей, мастер-классов, курсов, выставок, форумов и т.д. ", - сказала Trend Life пиар-мененджер Айгюн Мамедли, отметив значимую роль председателя Cultural Network House Association Айнур Сулейманзаде в реализации проектов.

Интересно, что логотип ассоциации также разработала Айнур Сулейманзаде и представила его в виде листьев и ветвей деревьев под открытым небом, олицетворяющих богатую культуру, исторические традиции мультикультурализма и толерантности Азербайджана.

Айнур Сулейманзаде рассказала о деятельности и поделилась будущими планами. Было отмечено, что несмотря на короткий период деятельности, были реализованы такие проекты как "Ustad Dərsləri" (Мастер классы), "Biz Sənətkarıq" (Мы мастера), "Art Terapiya" (Арт – терапия), сотрудничает с деталями культуры и искусства. В то же время, проект "Sənətlə toxunuş" (Прикосновение к искусству) получил грант. Его цель – с помощью метода арт-терапии улучшение эмоционального состояния и снижение стресса матерей и детей с тяжелым социально-психологическим состоянием, проживающим в приютах.

"Культура затрагивает каждого человека, это сила, с помошью которой мы можем прикоснуться к большему количеству сердец и жизней. Особое внимание будем уделять образовательным мероприятиям в разных сферах азербайджанской культуры, организовывать поездки по достопримечательностям страны, на рационные праздники и фестивали в регионы страны. В этом контексте организация и участие в различных проектах, регулярные встречи с известными деятелями культуры Азербайджана позволят эффективнее организовать продвижение нашего искусства, в том числе среди проживающих в стране иностранцев и за рубежом. Ознакомление народов мира с национально-духовным наследием, традициями и культурой Азербайджана является для нас очень важным. Поэтому мы также приглашаем иностранных граждан, проживающих в нашей стране, окунуться в богатую историю, культуру и искусство Азербайджана", - отметила Айнур Сулейманзаде.

Среди первых зарубежных проектов - начало сотрудничества с турецкой организацией "Türkiye-Azerbaycan Dostluk, İşbirliyi ve Dayanışma Vakfı''.

В рамках проекта "Ustad Dərsləri" (Мастер классы), проведенного заслуженным артистом, кяманчистом Тогрул Асадуллаевым, был представлен ансамбль юных талантов, который музыкант сам отобрал из около 30 школ.

"Развитие и пропаганда культуры среди молодежи, выявление новых таланатов, оказание им поддержки в раскрытии своих способностей и претворении идей явлются очень важным для настоящего и будущего развития общества", - сказал Тогрул Асадуллаев.

В проекте "Ustad Dərsləri" (Мастер классы) также примут участие народная артистка, оперная певица Фидан Гаджиева, заслуженный художник Фаиг Ахмед, заслуженный артист, джазмен Шаин Новрасли, заслуженный артист, дирижер Фуад Ибрагимов и другие.

Фото и видео – Вугар Иманов.