На самом большом острове в Эстонии представлены азербайджанские блюда и картины Ровшана Нура (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В рамках Saaremaa Toidufestival (Сааремааский фестиваль еды) были представлены азербайджанские блюда и сладости, национальные танцы, открылась экспозиция нашего соотечественника Ровшана Нура "Восток и Запад". Об этом сообщил Trend Life сам художник.

Сааремаа - самый большой остров Эстонии и Моонзундского архипелага. Это остров–заповедник, который входит в сеть программы ЮНЕСКО "Человек и биосфера", четвёртый по величине остров Балтийского моря после островов Зеландия, Фюн и Готланд. А еще Сааремаа – это природа, красивейшие пейзажи, галечные пляжи и ветряные мельницы (как музейные, так и настоящие), церкви, которым больше 600 лет, и даже метеоритные кратеры…

"В начале сентября, когда лето уже начинает сдавать свои позиции, Сааремаа продолжает делиться всеми своими очаровательными сюрпризами. Сааремааский фестиваль еды предлагает интересную программу, длящуюся 11 дней. Наша презентация вызвала большой интерес, гости были в восторге и все остались очень довольны", - сказал Ровшан Нур.

Ровшан Нур – художник-пейзажист из Баку, выпускник Художественного училища имени Азима Азимзаде, Азербайджанской государственной академии художеств и Эстонской академии художеств, член Союза художников Азербайджана. Живет в Эстонии 20 лет.