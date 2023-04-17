В Международном центре мугама состоится концерт Бейимханым Велиевой

БАКУ /Trend Life/ - В Баку состоится соло-концерт "Sən elə bir zirvəsən" солиста Международного центра мугама и ЗАО "Азербайджанское телевидение и радиовещание", главного преподавателя Азербайджанской национальной консерватории, заслуженной артистки Бейимханым Велиевой, сообщает Trend Life. Вечер посвящен 100-летию со дня рождения великого лидера Гейдара Алиева.

В концертной программе будут представлены композиции мугама и народные песни. Выступление пройдет в сопровождении инструментального ансамбля "Buta" под управлением тариста Ровшана Гурбанова.

Начало 4 мая, в 19.00.

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