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Играть очень тихо…Душевный дуэт в классике Баку (ФОТО)

Культура Материалы 21 июня 2024 12:56 (UTC +04:00)
Играть очень тихо…Душевный дуэт в классике Баку (ФОТО)
Фото: Международный центр мугама

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Вугар Иманов
Вугар Иманов
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БАКУ /Trend Life/ - В Международном центре мугама состоялся концерт дуэта "Pianissimo" лауреата международных конкурсов, пианиста Фягана Гасанлы и композитора, пианистки, доктора философии по искусствоведению Ульвии Кязымовой, сообщает Trend Life.

Pianissimo - термин в музыкальной динамике, означающий с итальянского "играть очень тихо". В этот вечер были представлены произведения мировых классиков - Баха, Вивальди, Равеля, Бизе, Гара Гараева, Арифа Меликова. При этом произведения были представлены в соответствии с художественной структурой исполнения, а не в историческом хронологическом порядке.

Во время концерта исполнители также выступили в качестве ведущих и довели до зрителей краткую информацию о произведениях. Программа концерта охватывала широкий диапазон - от классической музыки до импрессионизма и современной музыки.

Зрителям были также представлены миниатюры Ульвии Кязымовой, которая также впервые исполнила свое произведение "Yaşanmayan ana xatirəsi", посвященное памяти матери, в импровизации Фягана Гасанлы произведения великого композитора Фикрета Амирова "Mən səni araram" (Я ищу тебя).

Оригинальные и обработанные произведения для фортепиано соло и дуэта звучали очень душевно, придавая вечеру особые эмоции и сопровождающиеся овациями зрителей.

Информационная поддержка - Trend.Az, Day.Az, Milli.Az.

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Играть очень тихо…Душевный дуэт в классике Баку (ФОТО)
Играть очень тихо…Душевный дуэт в классике Баку (ФОТО)
Играть очень тихо…Душевный дуэт в классике Баку (ФОТО)
Играть очень тихо…Душевный дуэт в классике Баку (ФОТО)
Играть очень тихо…Душевный дуэт в классике Баку (ФОТО)
Играть очень тихо…Душевный дуэт в классике Баку (ФОТО)
Играть очень тихо…Душевный дуэт в классике Баку (ФОТО)
Играть очень тихо…Душевный дуэт в классике Баку (ФОТО)
Играть очень тихо…Душевный дуэт в классике Баку (ФОТО)
Играть очень тихо…Душевный дуэт в классике Баку (ФОТО)
Играть очень тихо…Душевный дуэт в классике Баку (ФОТО)
Играть очень тихо…Душевный дуэт в классике Баку (ФОТО)
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