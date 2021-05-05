Старинная Шуша в ковровом искусстве, или Вечно поющий в доме спутник (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджане сегодня, 5 мая, отмечается профессиональный праздник - День ковроткача. В связи с этим знаменательным событием и в честь объявления города Шуша культурной столицей Азербайджана представляем читателям Trend Life уникальные факты из истории коврового искусства старинного города, основанного правителем Карабахского ханства Панах Али ханом Джаванширом в 1752 году.

Ковроткачество является одним из наиболее древних и значимых видов азербайджанского народно-прикладного искусства, традиции и секреты которого бережно хранились и передавались из поколения в поколение. Неисчерпаемое сплетение узоров, полет творческой фантазии и высокое мастерство - вот что такое азербайджанский ковер. Ковры и ковровые изделия абшеронской, гянджинской, газахской, ширванской, карабахской, губинской, нахчыванской, ардебильской и тебризской школ неоднократно восхвалялись во многих исторических книгах, классической литературе и фольклоре. Азербайджанские ковры прославились во всем мире как древние образцы искусства и хранятся в лучших музеях США, Франции, России, Великобритании, Украины, Грузии и других стран. Традиционное искусство азербайджанского ковроткачества входит в Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО.

Азербайджан и азербайджанцев нельзя представить без ковров и классических мугамов. В коврах и мугамах воплощены художественные и духовные ценности всего азербайджанского народа. Говорят, что ковер – это мугам, переложенный в орнамент, а ковер - это ваш вечно поющий в доме спутник. Карабах, как ни один другой район Азербайджана, смог, соединив эти два вида искусства в одно целое, создать самобытную высокопрофессиональную культуру края и разнести ее по всему Азербайджану и соседним странам. Слушая шушинский мугам или любуясь шушинскими ковровыми изделиями, невольно представляешь себе Джидыр дюзю, альпийские луга Карабаха и вспоминаешь героическое прошлое азербайджанского народа.

Как шушинские ковры прославили Азербайджан во всем мире

Как известно, Шуша была центром торговли и ремесленного мастерства. В мастерских ткались ковры, которыми в дальнейшем будут гордиться лучшие музеи мира.

В многочисленных караван-сараях города можно было встретить купцов из различных городов Кавказа, России, Ирана, Турции, Ирака и Индии. В свою очередь шушинские купцы местные товары или товары, перекупленные у проезжающих через Шушу купцов, доставляли буквально во все города мусульманского мира, Россию и Европу. Шушинские купцы вывозили карабахские ковры, шелк и изделия из них в Тебриз, Тегеран, Исфахан, Лейпциг, Лондон, Марсель, Манчестер, Москву. На обратном пути в Шушу привозили оттуда пряности, индиго, марену, миндаль, сухофрукты, сахар, табак, парчовую материю, сафьян, атлас, коленкор и т.д..

Газета "Каспий" писала, что самые известные купцы, торговавшие в Баку, Тифлисе и прибрежных городах Каспия, были шушинцами. Известный журналист и публицист, уроженец города Шуша Гашим бек Везиров в газете "Каспий" писал: "До проведения первой железнодорожной ветки по Закавказью наша Шуша не знала никакого экономического кризиса, ей не был известен застой в делах торговых. Торговые караваны то и дело прибывали к нам из Персии и из ближайших русских городов. Сколько прибывало к нам, столько же и даже в двойном-тройном количестве мы отправляли в другие города и даже за границу. Бывало так, что целые дни тянулись караваны верблюдов, ишаков и мулов от одних городских ворот по направлению к другим, привозя к нам сушеные фрукты, шелк и сырье из соседней Персии или увозя от нас коконы, шерсть, ковры в Тифлис и другие города для дальнейшего следования, преимущественно за границу - во Францию, Италию и прочее. Городские площади, в особенности так называемая "Гапан" - место, где стоят городские весы, бывали настолько многолюдными, что через них целыми часами невозможно бывало пробиться. Такою торговой жизнью жила Шуша со дня своего основания, далеко оставляя в торговом отношении позади себя соседние города - Баку, Елизаветполь, Нуху, Шемаху, Эривань, Нахичевань и т.д.".

Зарубежные купцы в огромном количестве скупали знаменитые шушинские ковры для продажи их в России, Турции, Иране и Европе. Некоторые из них выдавали их за свои, поэтому некоторые карабахские ковры представлены в музеях мира как принадлежащие другим странам и народам.

В одном из своих писем русский журналист Иван Сливицкий писал: "В Шуше вы можете найти ковры прекрасной местной работы. Узором, красками, прочностью они, на мой взгляд, ничем не ниже персидских, по убеждению же жителей, превосходнее даже Хорасанских. Вы можете их видеть в Тифлисских караван-сараях, где их продают, не трудясь объяснить их происхождение, за персидские".

Кавказская пресса тех времен писала: "Город Шуша является прежде всего руководителем художественных вкусов, заказчиком, покупщиком и в общем местом довольно большого сбыта; здесь же работали наилучшие мастерицы, задавшие тон всему ковровому производству не только в этом районе, но и во всем Закавказье".

Шушинские ковры занимали лучшие места на торговых выставках, удостаивались премий в Париже в 1867 году и в Москве в 1872 году.

Виды ковров

Большинство ремесел в старой Шуше передавалось из поколения в поколение и имело очень глубокие национальные корни. Это в первую очередь относится к художественным ремеслам. Первыми среди них надо назвать ковроткачество и художественную вышивку. Далее идут ювелирное искусство и монументальная живопись. Здесь ремесленники старой Шуши достигли небывалых высот и прославили не только Шушу, но и весь Азербайджан.

Карабахская зона славилась как ворсовыми, так и безворсовыми коврами, а также ковровыми изделиями, отличавшимися своими красками, ткацкой техникой, разнообразием формы. Карабахские ковроткачи разработали и использовали самые различные композиции, создавали ковры больших и малых размеров. Особенно популярны были ковровые комплекты "даст-хали-габа", которые пользовались большим спросом на внутреннем и внешнем рынке. Шушинские ковры, в особенности шестиаршинные ханские ковры, украшали залы не только на Кавказе, но и в России, и в Европе.

В Карабахе производились ковры как с низким ворсом и большой плотностью вязки, так и менее плотные с высоким ворсом. Первые были больше характерны для Шуши и для производств в низменных районах, а вторые - для горных.

Несмотря на то, что в нагорной части Карабаха было много населенных пунктов, прославившихся своими коврами, ведущее место в ковроткачестве до начала XX века прочно занимала Шуша. Здесь также производили безворсовые ковры - шадда, верни, зилли, килимы, паласы. Изделия из безворсовых ковров, как правило, в продажу не поступали - их обычно изготовляли для себя и использовали бедные слои населения. Поэтому их оформление, размеры и качество определялись только вкусами самого изготовителя, а композиции и цветовые решения безворсовых ковров и изделий на их основе остаются неизменными веками. Они сохранили прелесть художественного мышления наших предков, построенного на первобытных культах поклонения идолам и природе. Безворсовые ковры и огромное разнообразие изделий на их основе возникли в среде скотоводов и на Кавказе в полном комплекте изготовлялись исключительно азербайджанцами и для мусульман. То же самое можно сказать и молитвенных коврах.

К классическим образцам относят медальонные, сюжетные, орнаментальные ковры, в числе которых "Аран", "Бахчада гюллер", "Балыг", "Буйнуз", "Барда", "Бахманлы", "Карабах", "Годжа", "Гасым ушагы". "Лемберан", "Муган", "Талыш", "Ленкоран", "Лемпе", "Малыбейли", "Хангервенд", "Ханлыг", "Хантирме", "Челеби", "Шабалыд бута", "Дарянур", "Сахсыда гюллер", "Минахани" и "Булут".

Ковры в домах

Ковры в домах жителей Шуши были семейной реликвией, передавались из поколения в поколение. Они служили украшением домов, их брали с собой на отдых на лоно природы. Ковры или паласы с разложенными на них подушечками и мутаками расстилались под большим развесистым деревом. Все садились вокруг расстеленной в центре скатерти, на которой были расставлены различные яства, отдыхали, слушали мугам и стихи.

Ковер в жизни шушинцев, так же как и всех азербайджанцев, выполнял необычно много самых разных функций. Без ковра и ковровых изделий нельзя было обойтись ни богатой, ни очень бедной семье.

Помимо высокого качества и большой художественной ценности, шушинские ковры были известны своими большими размерами. В Шуше проживало очень много богатых беков, купцов и ремесленников. В их домах обязательно были большие комнаты, залы. И полы в них надо было покрыть со вкусом коврами. Обычно для этой цели брали либо большой ковер, для изготовления которого требовался особый станок, размещаемый в специально выстроенном большом помещении, либо "Дастя" - набор ковров, выполненных в одном стиле с большим центральным и небольшими боковыми узорами. Последние обходились дешевле.

И даже иногда бедной семье было трудней обойтись без ковров и ковровых изделий, которые она изготовляла сама, чем богатой. Так как мебели в азербайджанских домах не было, члены семьи и гости сидели на коврах, разложенных на полу, поджав под себя ноги (бардаш). Бедные коврами и циновками застилали земляные полы, богатые украшали деревянные полы роскошными орнаментированными коврами, сюжетные ковры вешали на стены. По количеству и качеству ковров в доме судили о вкусе хозяина и его богатстве. Из ковровой безворсовой ткани изготовлялись всевозможные многоцветные переметные сумы-хурджуны и тюки для вьючных животных, седла и подстилки под седла, попоны, тюки для постельных принадлежностей - мафраши, мешочки для гребней - дараг габы, мешочки для зеркала - гюзгю габы и др. Ковровые изделия заменяли современные портфели, чемоданы, сундуки и т.д. Даже соль хранилась в красивых безворсовых ковровых мешках - чувалах. Производство большинства безворсовых изделий (мафраши, чувалы и др.) было связано с потребностями традиционных только для азербайджанцев сезонных переездов на гышлаки (зимовки) и яйлаги (летовки). Почти в каждой семье ткали ковры и ковровые изделия. Поэтому спросом на базаре пользовались ковры только высококлассных мастериц.

С ранних лет бабушка, мать, тетки, старшие сестры учили девочек кулинарии, ковроткачеству и рукоделию. Каждая девочка готовила себе приданое. Ткала ковры, изготовляла и вышивала для будущего жениха такие модные тогда предметы ежедневного обихода, как футляры для Корана, монет, гребешка, табака, амулета, переметные сумки и многое другое. Вязались всевозможные джорабы, украшенные оригинальными рисунками. Кроме того, изготавливались и вышивались скатерти, покрывала, занавеси, молитвенные коврики, попоны для лошадей. Так, не выходя из дома, девочки получали высшее художественное образование. К 16-18 годам у них вырабатывалось самостоятельное художественное мышление и отличный художественный вкус при высокой технике исполнения коврового искусства.

Необычно высокий уровень художественной культуры азербайджанского народа, и в частности шушинцев, можно проследить по анализу коллекций, хранящихся в музеях республики и мира. Техника и композиционные решения передавались из поколения в поколение много веков. Со временем композиционные рисунки усложнялись, усовершенствовались и к началу XX века достигли необычайных высот. По многообразию и красоте орнаментальных и сюжетных мотивов, по изяществу цветовых решений, богатству материала азербайджанские ковры не имеют аналогов.

При подготовке статьи использованы материалы из книг Фирудина Шушинского "Шуша", Чингиза Каджара "Старая Шуша", открытых источников в интернете.

(Автор: Вугар Иманов)