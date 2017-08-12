Умер народный артист России Виктор Смирнов

12 августа 2017 17:03 (UTC+04:00)

Народный артист России Виктор Смирнов умер в ночь на 12 августа на 73-м году жизни после продолжительной болезни. Об этом, как передает ТАСС, сообщила пресс-служба Александринского театра, в котором работал артист.

"В последние годы Виктор Федорович боролся с серьезной болезнью, но его творческая жизнь до последнего дня была полнокровна. Артист оставался верен служению Александринскому театру и был незаменим во многих ведущих спектаклях, его новые роли становились событиями театральной жизни всей российской сцены. Александринцы скорбят о кончине и приносят соболезнования родным и близким Виктора Федоровича", - говорится в сообщении.

Актерскую карьеру Виктор Смирнов начал в 1983 году в Ленинградском академическом театре драмы им. А.С. Пушкина. Первой работой на Александринской сцене стала роль Пугачева в спектакле "Капитанская дочка". Всего на сцене Александринского театра Смирнов создал около 50 ролей.

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