Шуша – Баку. 100-летие Солтана Гаджибекова (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Аллее почётного захоронения в Баку деятели культуры и искусства почтили память видного композитора, дирижера, педагога, народного артиста СССР, профессора Солтана Гаджибекова, сообщает Trend Life. Мероприятие было посвящено 100-летию Солтана Гаджибекова.

Выступившие председатель Союза композиторов Азербайджана, народная артистка Фирангиз Ализаде, ректор Бакинской музыкальной академии, народный артист Фархад Бадалбейли, секретарь СКА, профессор Земфира Гафарова рассказали о жизни и творчестве Солтана Гаджибекова, который внес большой вклад в развитие национального икусства. От имени семьи народная артистка, пианистка Ульвия Гаджибекова выразила признательность за добрую память.

Солтан Исмаил оглу Гаджибеков родился 8 мая 1919 года в городе Шуше. В 1930 году, закончив двухклассную начальную школу, переехал в Баку, где с 1936 года жил в семье своего дяди – великого Узеира Гаджибекова. После окончания средней школы, поступил в Бакинское музыкальное училище в класс трубы. В 1939 году, окончив училище, поступил в Азербайджанскую консерваторию на композиторский факультет, которую окончил в 1946 году. В 1938-1940 годах, будучи студентом консерватории, дирижировал оркестром Бакинского театра музыкальной комедии (ныне Азербайджанский государственный музыкальный театр). В 1940 -1942 годах руководил Азербайджанским ансамблем сазисток Филармонического общества им. Магомаева. В 1942 -1945 гг. - художественный руководитель Бакинского филармонического оркестра (директор с 1947). С 1948 года - художественный руководитель (в 1955 - 1962 директор) Азербайджанской филармонии. С 1948 года - преподаватель, с 1965 - профессор, с 1969 - ректор Азербайджанской консерватории. Является автором музыкальной комедии "Гызыл гюль", симфонии "Караван", балета "Гюльшен" (первый азербайджанский балет на современную тему. В 1952 году удостоен Государственной премии СССР). В 1954 году, в честь знаменательной даты воссоединения украинского и русского народов, композитор создает песню "Привет Украине" для голоса с оркестром на слова 3.Джаббарзаде, получившую премию на Всесоюзном конкурсе. К 150-летию со дня рождения М.Ю.Лермонтова С.Гаджибеков пишет на слова поэта романс "Белеет парус одинокий". В эти же годы на текст Пушкина написан и романс "Птичка". В 1956 году на 1-ом съезде композиторов Азербайджана была исполнена "Увертюра" (До-мажор) для симфонического оркестра - яркое, блестящее произведение, привлекшее внимание музыкальной общественности. 1957 году, под свежим впечатлением посещения Болгарии, композитором для оркестра народных инструментов была написана "Болгарская сюита", а под впечатлением от поездки в Индию - "Сюита на индийские темы" для струнного квартета (1964г.). Им написана музыка к спектаклям - "Мэхаббэт" ("Любовь") Мирзы Ибрагимова, "Инсан" ("Человек") С.Вургуна, "Эшг вэ интигам" ("Любовь и месть") С.С.Ахундова, "Гатыр Мамед" Э.Халила, "Ашналар" ("Друзья") С.Рахмана, "Айдын" Д.Джабарлы, "Зариф теллер" ("Нежные струны") С.Ахундова, "Алов" ("Пламя") М.Гусейна, "Кэндчи гызы" ("Сельская девушка") М.Ибрагимова, "Али-гулу эвленир" ("Алигулу женится") С.Рахмана. Умер 19 сентября 1974 года.

(Автор: Вугар Иманов)

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