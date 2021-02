Корреспондент Trend принял участие в Global Festival of Journalism в Индии (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Корреспондент АМИ Trend Вугар Иманов принял участие в вебинаре (онлайн-семинар) "Новая политика медиа в современном мире", прошедшего в рамках Global Festival of Journalism (Глобальный фестиваль журналистов), организованного İnternational Chamber of Media&Entertainment Industry, MARWAH STUDIOS и Pioner in Media Education совместно с İnternational Journalism Centre, сообщает Trend Life.

В вебинаре приняли участие около семидесяти известных журналистов из разных стран, которые поделились своими мыслями и опытом по данной тематике. Ведущим вебинара был президент MARWAH STUDIOS Сандип Марвах.

Сегодня сложно переоценить важность влияния средств массовой информации на жизнь современного человека. Были обсуждены вопросы современного состояния системы глобального медиапространства, влияния на общественное сознание, новые подходы в изучении журналистики, представлены точки зрения разных систем понимания и комплекса взглядов, широкого использования потенциала социальных сетей. Было отмечено, что в современном обществе, в его информационном пространстве происходит ускоренное развитие информационно-коммуникационных технологий и прогрессирует влияние и значимость информации. В глобальном мире XXI века широкое распространение получили новые онлайновые электронные медиа, которые обеспечивают такие важные социальные функции, как общение, обмен мнениями и информацией, формирование виртуальных групп по интересам, экспертных сообществ, бизнес-клубов, политиков, представителей сфер культуры, общественности и т.д. Таким образом, СМИ выступают влиятельным институтом современного общества, важнейшей задачей которого является непрерывное транслирование информации и формирование общественного мнения по наиболее важным проблемам. Среди ряда важных функций - информационно-коммуникативная, политико-аксиологическая, культурно-просветительская, организаторская, мировоззренческая, лоббистская, критическая, манипулятивная и т.д. СМИ играют в глобальной жизни человечества существенную роль, имея самое непосредственное отношение к его жизнедеятельности и выполняя репродуктивную (отображают политику через радио, телевидение и прессу) и продуктивную (творящую) функции, поэтому несут большую ответственность за происходящие в обществе процессы.

Global Festival of Journalism (Глобальный фестиваль журналистов) прошел с 12 по 14 февраля. В рамках фестиваля прошли семинары, выставки, панельные дискуссии, интервью, презентации книг, ворк-шопы, ревью фильмов и презентации, вручение международной награды MARWAH STUDIOS Awards. Фестиваль традиционно проходит в городе Ноида (Индия).

(Автор: Вугар Иманов)