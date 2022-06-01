В Азербайджане возможно всё! Путешествие в мир ковров с особенными детьми (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - ОАО "Азерхалча" по-особенному провели Международный день защиты детей, пригласив в свой выставочный центр в старинной части Баку – Ичери шехер воспитанников школ-интернатов для детей с ограниченными возможностями здоровья, сообщает Trend Life.

В рамках проекта "Возможно всё" в партнерстве с Kapital Bank, Red Hearts Foundation и McDonald's были представлены мастер-классы по различным направлениям - сочинение, лепка, инклюзивный танец, живопись и глиняное искусство. Проект прошел под девизом "Пусть смеются дети, пусть смеется весь мир!"

В выставочном центре "Азерхалча" дети ознакомились с коврами, приняли участие в процессе их ткачества, а затем под руководством творческого коллектива по своему воображению расписали узоры национальных ковров. Это особенные дети, не такие, как все. Они рисуют, лепят, мастерят, и их композиции наполнены искренними эмоциями - это радость, слезы, изумление, восторг и боль. Они пытаются говорить с нами на языке искусства, воспринимая этот мир острее, ярче и глубже, чем окружающие. Ведь во время творческого процесса изменяется восприятие времени, оно как бы исчезает, а у таких детей еще включаются внутренние резервы, заметно снижаются болевые ощущения и психологические проблемы. Ребенок уходит в свой внутренний мир, когда есть только одно желание - закончить свое произведение.

Проект "Возможно всё", направленный на демонстрацию способностей детей с синдромом Дауна, очень важен с точки зрения создания у них позитивного настроения и их интеграции в общество. Целью является культурная, социально-психологическая и педагогическая реабилитация детей и поддержка их семей.

"Одним из ключевых компонентов проекта является получение реального жизненного опыта и поддержка навыков обучения детей. Творчество является неотъемлемой частью социальной реабилитации, так как реализует потребность детей с ограниченными возможностями здоровья в общении, способствует их успешной интеграции в социуме, позволяет раскрывать и реализовывать свой потенциал. Именно творчество, являясь великолепным стимулом, позволяет повысить самооценку и развить физические и умственные способности, положительно влияет на становление личности, культурное развитие и интеграцию в общество", - отметил председатель правления ОАО "Азерхалча" Эмин Мамедов.

Таким образом, дети с синдромом Дауна смогли совершить путешествие в мир ковров, своими руками ткали ковры, раскрашивали орнаменты и играли с цветными нитками. Таинственные волшебные цвета ковров переносили их в фантастический мир сказок. ОАО "Азерхалча" планирует дальнейшие проекты для раскрытия талантов детей, интеграции детей с ограниченными возможностями здоровья в общество.