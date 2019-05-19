Голландские футболисты стали победителями юношеского чемпионата Европы

19 мая 2019 21:37 (UTC+04:00)

Сборная Нидерландов одержала победу над командой Италии со счетом 4:2 в финальном матче чемпионата Европы по футболу для игроков не старше 17 лет. Турнир проходил в Ирландии, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В составе победителей забитыми мячами отметились Сонтье Хансен (20-я минута), Науфал Баннис (37), Йен Матсен (45) и Начи Юнювар (70), у проигравших дважды отличился Лоренцо Коломбо (56, 89). Обладателями бронзовых медалей стали сборные Франции и Испании.

Голландцы стали победителями турнира в четвертый раз в истории, ранее они побеждали в 2011, 2012 и 2018 годах, также в активе сборной Нидерландов три серебряные и одна бронзовая медали. Итальянская команда один раз становилась победителем юношеского чемпионата Европы, шесть раз серебряным и два раза бронзовым призером.

Сборная России завершила выступление на чемпионате Европы 2019 года на групповом этапе, заняв последнее место в группе C, не набрав ни одного очка и пропустив вперед команды Венгрии, Португалии, которые вышли в плей-офф, а также сборную Исландии. Российские футболисты становились чемпионами Европы в 2006 и 2013 годах и бронзовыми призерами в 2015 году.

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