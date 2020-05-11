Чемпионат Дании по футболу возобновится 28 мая

Футбольный чемпионат Дании, приостановленный из-за пандемии коронавируса, возобновится 28 мая. Об этом сообщает пресс-служба турнира, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Последний матч до вынужденной паузы в датском первенстве был сыгран 9 марта. В первой части турнира осталось провести два тура. После этого лучшие шесть клубов проведут еще по десять матчей между собой, по итогам которых определится победитель. Остальные восемь клубов сыграют за право остаться в высшем дивизионе.

Лидером является "Мидтьюлланн", на счету которого после 24 игр 62 очка. На втором месте находится "Копенгаген" (50 очков после 24 матчей), на третьем - "Орхус" (40 очков после 23 матчей).

В Дании зафиксировано более 10,5 тыс. случаев заражения коронавирусом, умерли более 500 человек. С 15 апреля в стране началось постепенное снижение ограничительных мер. Государственный институт по борьбе с инфекционными заболеваниями заявил, что не наблюдает повышения темпов распространения коронавируса с момента начала ослабления ограничений.