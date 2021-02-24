В одной из воинских частей Армении произошел инцидент, связанный нежеланием солдат-срочников вернуться на службу из отпуска, передает Trend со ссылкой на армянские СМИ.

Как сообщает пресс-служба МО республики, 23 февраля группа военнослужащих и их родственники попытались помешать возвращению солдат на места постоянной дислокации, в результате чего на территории части произошли беспорядки, а некоторые солдаты, пользуясь ситуацией, самовольно покинули часть.

Командование части назначило служебное расследование, дезертировавших солдат разыскивает военная полиция, в их отношении будут возбуждены уголовные дела.